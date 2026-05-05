Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ЕК заявили о «самой тяжелой энергетической катастрофе»

Мир может продолжать ощущать последствия войны в Иране в течение нескольких лет из-за риска сохранения проблем с поставками в странах Персидского залива. Наибольшие сложности сохраняются на рынке авиакеросина.

Источник: РБК

Мировая экономика будет ощущать последствия иранского конфликта на протяжении нескольких лет, поскольку страны Персидского залива не смогут быстро вернуться к нормальным объемам поставок энергоносителей. С предупреждением, как передает немецкое издание Bild, выступил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.

«Мир столкнулся, возможно, с самой тяжелой энергетической катастрофой всех времен», — заявил еврокомиссар. По его оценке, с момента начала иранской войны Евросоюз уже «потратил более €30 млрд дополнительно на импорт ископаемого топлива, не получив за эти деньги никаких дополнительных физических объемов поставок».

Особую озабоченность Брюсселя вызывает ситуация с поставками авиационного керосина. По словам Йоргенсена, сохраняется высокий риск перебоев, способных привести к локальным дефицитам топлива в отдельных регионах сообщества.

При возникновении острого регионального дефицита Брюссель готов запустить централизованный механизм перераспределения. «Мы надеемся, что до ситуации, когда это станет необходимым, не дойдет, но мы готовимся к такому развитию событий», — подчеркнул комиссар.

Кризис вызван практической остановкой судоходства через Ормузский пролив. Среди стран, которые отправляют танкеры с нефтью по акватории, только у Саудовской Аравии и ОАЭ есть трубопроводы для доставки в обход маршрута. Согласно расчетам EIA, через государства можно поставлять около 2,6 млн барр. в сутки.

Инвестиционный банк Goldman Sachs заявлял, что мировые запасы добытой нефти приближаются к самому низкому уровню за последние восемь лет. Особенная острая ситуация, по мнению аналитиков Oil & Gas Middle East, сложилась на рынках готовых нефтепродуктов. Азиатский банк развития снизил прогноз роста развивающихся стран Азиатско-Тихоокеанского региона до 4,7% в 2026 году.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше