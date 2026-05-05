В аэропортах Волгограда, Сочи и Геленджика отменили ограничения полетов

В аэропорту Сочи ограничения действовали более шести часов. На вылет и прилет были задержаны 37 рейсов, еще четыре рейса отменены. Восемь рейсов были направлены на запасные аэродромы — в города Минеральные Воды, Владикавказ и Грозный.