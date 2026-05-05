В Google DeepMind выступили против использования их наработок ИИ в военных целях

ЛОНДОН, 5 мая. /ТАСС/. Сотрудники лаборатории искусственного интеллекта (ИИ) Google DeepMind проголосовали за объединение в профсоюз в попытке избежать использования их наработок вооруженными силами США и Израиля. Об этом сообщил американский сайт The Verge со ссылкой на письмо, с которым сотрудники компании Google DeepMind со штаб-квартирой в Лондоне обратились к руководству американской корпорации, в состав которой они входят.
Как отмечается в публикации, они выступили за то, чтобы их интересы представляли британские профсоюзы Communication Workers Union (CWU) и Unite the Union.
«Мы не хотим, чтобы наши модели ИИ были причастны к нарушениям международного права, но они уже способствуют геноциду палестинцев со стороны Израиля», — заявил неназванный сотрудник DeepMind в заявлении CWU, который объединяет работников связи и почтовой отрасли. «Даже если наша работа используется только в административных целях, как руководство неоднократно нам говорило, она все равно помогает осуществлять геноцид дешевле, быстрее и эффективнее. Это должно немедленно прекратиться, как и вред, причиняемый иранцам и человеческим жизням где бы то ни было», — приводит его слова The Verge.
По информации интернет-издания, в случае успеха около 1 тыс. сотрудников Google DeepMind будут представлены профсоюзом, чтобы отстаивать свою точку зрения. У руководства есть 10 рабочих дней, чтобы добровольно предоставить им это право, прежде чем работники смогут обратиться в суд.
Телеканал Sky News добавляет, что требования сотрудников включают восстановление отмененного обязательства не разрабатывать оружие на основе ИИ или инструменты слежки, создание независимого органа по этическому надзору, а также предоставление сотрудникам индивидуального права отказываться от участия в проектах по моральным соображениям.