Amazon инвестирует в проекты во Франции €15 млрд до 2028 года

ПАРИЖ, 5 мая. /ТАСС/. Американская компания Amazon намерена инвестировать €15 млрд в проекты во Франции в течение ближайших трех лет. Об этом сообщила пресс-служба французского подразделения компании.
«Сегодня Amazon объявляет о проекте инвестиций свыше €15 млрд во Франции в течение трех лет (2026−2028 гг.). Это будет крупнейшая инвестиция со стороны предприятия в стране», — говорится в заявлении.
Средства пойдут на создание необходимой инфраструктуры, включая строительство новых логистических центров, а также на развитие возможностей Amazon в сфере облачных сервисов и искусственного интеллекта. Также компания намерена создать в стране 7 тыс. рабочих мест с бессрочными трудовыми договорами по всей стране.