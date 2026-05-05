В России продажи новых авто в январе-апреле увеличились на 7%

Доля российской техники на рынке заметно выросла. Она прибавила 8 процентных пунктов и достигла 62%. В апреле показатель оказался ещё выше — около 67%. Сегмент электромобилей также показал рост. За январь-апрель продано 3,7 тыс. машин, что на 26% больше, чем годом ранее. Доля электрокаров российского производства выросла до 50% против 20% год назад.