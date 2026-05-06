Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Консоль»: 38% россиян планируют подрабатывать летом

В результатах исследования говорится, что 23% из них выходят на подработку каждое лето.

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. 38% россиян планируют в 2026 году подрабатывать летом, из них 23% выходят на подработку каждый летний сезон, а 16% планируют впервые найти дополнительный заработок, свидетельствуют данные исследования платформы отношений с самозанятыми «Консоль» (есть в распоряжении ТАСС).

«38% россиян планируют подрабатывать летом 2026 года: 23% из них выходят на подработку каждое лето, еще 16% планируют впервые взять дополнительный заработок. При этом большинство (62%) опрошенных не собираются брать подработку», — отмечается в исследовании.

Эксперты выяснили, что 48% среди тех, кто планируют подрабатывать летом, выбирают онлайн-работу в IT, дизайне, копирайтинге или маркетинге. На втором месте по популярности: упаковка и складская работа (22%). При этом 11% россиян рассматривают подработку в сфере физического труда — ремонт, клининг и бытовые услуги, а 10% в домашних услугах: например, бьюти-процедурах или приготовлении еды на заказ. Подработку в доставке рассматривают 7% россиян, а 3% — сезонные работы по озеленению.

«Средний чек на подработках у россиян может достигать 103 тыс. рублей, исходя из средних чеков исполнителей в выбранных сферах», — отметила HR-директор платформы «Консоль» Галина Юрманова.