«Консоль»: 38% россиян планируют подрабатывать летом

Эксперты выяснили, что 48% среди тех, кто планируют подрабатывать летом, выбирают онлайн-работу в IT, дизайне, копирайтинге или маркетинге. На втором месте по популярности: упаковка и складская работа (22%). При этом 11% россиян рассматривают подработку в сфере физического труда — ремонт, клининг и бытовые услуги, а 10% в домашних услугах: например, бьюти-процедурах или приготовлении еды на заказ. Подработку в доставке рассматривают 7% россиян, а 3% — сезонные работы по озеленению.