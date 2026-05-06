«Консоль»: 38% россиян планируют подрабатывать летом

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. 38% россиян планируют в 2026 году подрабатывать летом, из них 23% выходят на подработку каждый летний сезон, а 16% планируют впервые найти дополнительный заработок, свидетельствуют данные исследования платформы отношений с самозанятыми «Консоль» (есть в распоряжении ТАСС).
«38% россиян планируют подрабатывать летом 2026 года: 23% из них выходят на подработку каждое лето, еще 16% планируют впервые взять дополнительный заработок. При этом большинство (62%) опрошенных не собираются брать подработку», — отмечается в исследовании.
Эксперты выяснили, что 48% среди тех, кто планируют подрабатывать летом, выбирают онлайн-работу в IT, дизайне, копирайтинге или маркетинге. На втором месте по популярности: упаковка и складская работа (22%). При этом 11% россиян рассматривают подработку в сфере физического труда — ремонт, клининг и бытовые услуги, а 10% в домашних услугах: например, бьюти-процедурах или приготовлении еды на заказ. Подработку в доставке рассматривают 7% россиян, а 3% — сезонные работы по озеленению.
«Средний чек на подработках у россиян может достигать 103 тыс. рублей, исходя из средних чеков исполнителей в выбранных сферах», — отметила HR-директор платформы «Консоль» Галина Юрманова.