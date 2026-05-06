«Последний номер — 45 000 рублей»: где и за сколько можно отдохнуть в Приморье этим летом

Напомним, к внутреннему ажиотажу в этом году добавился и внешний фактор. С декабря 2025 года для граждан КНР действует безвизовый въезд в Россию на срок до 30 дней, и Приморье вошло в число регионов-лидеров по приросту китайских туристов. По данным краевого УМВД, за первый квартал 2026 года на миграционный учёт поставлено 14,4 тысячи гостей из Китая — на 11% больше, чем за тот же период годом ранее. Часть этого потока неизбежно конвертируется в спрос на прибрежные базы отдыха и гостиницы, дополнительно разогревая и без того перегретый рынок.