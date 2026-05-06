«Последний номер — 45 000 рублей»: где и за сколько можно отдохнуть в Приморье этим летом

Помните те прекрасные времена, когда «дикарем» можно было рвануть к морю в пятницу вечером, а на месте найти свободный кусочек пляжа? Забудьте. Отдых в Приморье в 2026 году требует планирования, быстрой реакции и определенной толщины кошелька. Пока любители спонтанных решений только предвкушают запах соленого бриза, бывалые «охотники за бронью» уже с зимы штурмуют сайты баз отдыха, чтобы успеть занять лучшие в сезоне даты.
И ставки на этой «тихой охоте» высоки. Спрос на внутренний туризм растет, предложение тает на глазах, а ценники уверенно приближаются к уровню зарубежных курортов. Однако у этого ажиотажа есть и обратная сторона — рынок становится прозрачнее и цивилизованнее. На смену хаотичным палаточным лагерям и «серым» гостевым домам приходят классифицированные средства размещения с четкими правилами, строгими стандартами и новым уровнем сервиса. Так сколько теперь стоит лето у Японского моря, есть ли ещё бюджетные варианты и к чему нужно быть готовым, нажимая на кнопку «забронировать»? Во всех этих вопросах разбиралась журналист ИА PrimaMedia.
Рынок в цифрах: почему место у моря в этом году — настоящий трофей.
По данным регионального министерства туризма, около 70% гостей края в тёплый сезон выбирают именно пляжный отдых. И это не какие-то абстрактные тысячи — речь о весьма конкретных локациях. Сегодня в Приморье насчитывается свыше 150 популярных бухт, и предприниматели уже обустроили 112 из них: здесь есть раздевалки, душевые, туалеты, организован прокат сапбордов, катамаранов и прочие радости цивилизованного туриста. Общий номерной фонд региона — около 32 000 номеров в более чем 1150 коллективных средствах размещения, и добрая половина из них — это базы отдыха, гостевые дома и глэмпинги, жмущиеся к прибрежной полосе.
Однако, открыв карту бронирования на лето-2026, мы увидели не обнадеживающую картину изобилия, а множество плашек «мест нет», «остался последний номер» и «выберите другие даты». Пиковые месяцы — июль и август — на самых востребованных направлениях уже практически полностью заняты.
В рамках обзора мы сравнили 9 популярных баз отдыха в Приморье и зафиксировали статус их заполненности на начало мая. Условно ситуацию можно разделить на три волны: объекты, где бронирование на пик сезона уже полностью закрыто; те, где остались считанные варианты, преимущественно в высоком ценовом сегменте; и базы, куда еще реально попасть, но лучше не медлить.
Ценовой срез: от бюджета к премиум-классу.
Отдых в Приморье продолжает дорожать — это главный вывод, который можно сделать, сравнив ценники 2026 года с прошлогодними. Ещё в разгар сезона-2025 исполнительный директор приморского отделения Российского союза туриндустрии Анна Филимонова отмечала, что средний чек на размещение в прибрежной зоне уже тогда превышал 10 тысяч рублей в сутки, и цены показывали ежегодный рост.
В 2026 году тенденция сохранилась. По данным нашего мониторинга, в пик сезона средний чек на размещение в популярных базах отдыха Приморья уверенно держится выше отметки в 10 000 рублей за сутки, а общий рост цен по рынку составил 5−10% в зависимости от сегмента. При этом средний ценовой сегмент — именно то, что массовый турист ищет в первую очередь — в дефиците. Еще в начале мая значительная часть номеров на июль и август уходит в бронь.
Самый доступный сегмент — эконом — не исчез полностью, но представлен ограниченным количеством вариантов и требует внимательности при бронировании. Фактически единственным массовым предложением с ценой ниже 3 500 рублей за сутки остались двухместные домики в зоне «Дубки» базы «27 Регион — Ливадия». Однако и здесь есть особенность — бюджетные домики можно забронировать только до 15 июля по цене 1 350 рублей, на конец июля и август мест уже нет.
Впрочем, не всё потеряно для тех, кто ищет доступный отдых в пик сезона. На той же базе, в зоне «Семейная», остаются свободные домики вместимостью до четырех гостей. Цены здесь чуть выше, но все еще далеки от премиум-сегмента: в июне и сентябре — от 3 400 рублей за ночь, с 1 по 15 июля — 4 000 рублей, с 16 июля — 4 850 рублей, а с 1 августа — 5 200 рублей. К концу августа стоимость снова снижается до 4 850, а в сентябре возвращается к 3 400 рублям.
Если эконом-сегмент в этом году представлен точечными предложениями, то комфорт остается основным полем выбора для большинства отдыхающих. Именно здесь сосредоточен главный спрос. Диапазон комфортного размещения в сезоне-2026 составляет от 6 000 до 12 000 рублей за сутки.
Начнем с базы «27 Регион — Ливадия», которая закрывает сразу несколько ценовых категорий. В зоне «Тихая» здесь расположены 25 домиков, и их стоимость зависит от комплектации. Дома с 1-го по 5-й оснащены чуть богаче — помимо стандартного набора здесь есть душевая кабина с горячей и холодной водой на каждый домик, а также холодильник. До 15 июля такой домик обойдётся в 5 000 рублей за ночь, с 15 по 31 июля — в 5 800, а в августе цена достигает своего пика — 6 150 рублей.
Если отъехать чуть в Зарубино, то в комфорт-сегмент попадают домики «Агду» глэмпинга «Джугди». Здесь есть и панорамные окна, и собственная мини-кухня с микроволновкой и холодильником, и санузел с душевой в каждом домике, и даже завтраки включены в стоимость. Цены на «Агду» стартуют от 6 900 рублей в начале сезона, а к июлю-августу поднимаются до 15 000 рублей за ночь. Бронирование на пик сезона возможно от двух ночей.
Отметим, что в домиках «Агду» доступны далеко не на все даты. На многие летние дни, особенно в июле и августе, система бронирования уже показывает статус «последний домик». Преимущественно свободными остаются более дорогие категории размещения.
Еще один вариант в среднем сегменте — база отдыха «Трава» в бухте Козина недалеко от Находки. Это комплекс с теплым бассейном, баней-бочкой и детской площадкой. На сайте базы (18+) представлено несколько категорий номеров, а цены зависят от сезона. В июне и сентябре двухместный эконом стоит 4 900 рублей за ночь, двухместный «Стандарт плюс» — 6 500 рублей. Примерно в том же диапазоне находится двухместный улучшенный номер с двуспальной кроватью и балконом. Четырехместный стандарт — также 6 500 рублей за ночь, семейный четырехместный номер с беседкой — 7 900 рублей, а четырехместный улучшенный с двумя двуспальными кроватями — 8 000 рублей.
В июле и августе цены повышаются: эконом доходит до 6 900 рублей, стандартные и «плюсовые» номера — до 10 000−12 000 рублей, а улучшенные четырехместные и семейные — до 14 000 рублей за ночь.
Премиум-сегмент: когда отдых в Приморье стоит как зарубежный курорт.
Верхняя ценовая планка приморского отдыха в 2026 году окончательно перешагнула отметку в 10 000 рублей за ночь и уверенно движется дальше.
Один из примеров — база отдыха «Шалаши» с домиками, оснащёнными японскими чанами «Фурако», панорамными окнами, собственной кухней, санузлом и террасой. В последнее время это место набирает популярность в социальных сетях, особенно среди молодежи, которая ценит как сам отдых, так и его эстетику. Домик «Квадро» на двоих обходится в 11 000 рублей за ночь в межсезонье и до 14 500 рублей в пик, домик «Блэк» с чаном — около 13 300 рублей за ночь. На отдельные даты июля и августа места пока есть, но система бронирования уже показывает занятость. Даже на те дни, где мы находили свободные домики, висела плашка «последний номер».
Шатры глэмпинга MORE, расположенного в посёлке Южно-Морской, в июле и августе стоят 18 000 рублей за ночь. За эти деньги гость получает полноценный номер с двуспальной кроватью и раскладным диваном, собственной ванной комнатой, кондиционером, холодильником, микроволновой печью и телевизором. Также включены завтраки на выбор, пользование открытым бассейном с шезлонгами, парковкой и мангальной зоной.
Отдельно оплачиваются баня на дровах с купелью и джакузи — 3 000 рублей в час, и турецкая парная хаммам с теплым бассейном — 5 000 рублей в час. При этом система бронирования на сайте MORE уже сейчас показывает «последний номер» на большинство летних дат.
Если шатров покажется мало, есть круглогодичный коттедж на компанию до 10 человек. Три спальни, просторная кухня-гостиная, два санузла, кондиционеры в каждой спальне — полноценный дом у моря. В пик сезона он стоит 45 000 рублей за сутки, в межсезонье — 35 000−40 000 рублей.
Еще одна известная в крае турбаза — «Бухта Петрова» в Лазовском районе. Здесь предлагают а-фреймы — стильные треугольные домики на 2 гостей площадью 30 квадратных метров. Минимальное бронирование — три ночи. А-фрейм в июне стоит от 12 000 рублей за ночь, а-фрейм с камином — 13 000 рублей за ночь. Самый дорогой вариант — а-фрейм с купелью — обойдётся в 21 000 рублей за ночь.
Но главная сложность даже не в цене, а в том, что на июль и август свободных номеров здесь нет — все уже забронировано. Буквально единственное, что удалось отыскать на пик сезона — семейный номер на даты с 29 июля по 1 августа. Это двухкомнатный номер площадью 30 квадратных метров, рассчитанный до четырёх гостей. Стоимость — 75 000 рублей за три ночи, то есть 25 000 рублей за ночь при заезде на двоих. Других вариантов на июль и август в системе бронирования нет.
Для больших компаний подходит парк отдыха «Озера» в Артёме. На пиковые даты большинство домов здесь уже забронированы, однако в середине июля система показывала несколько доступных вариантов с пометкой «Остался последний номер».
Так, домик «Комфорт» площадью 96 квадратных метров с двумя спальнями, видом на озеро, собственным пирсом, кухней и Wi-Fi на четверых гостей стоит 17 500 рублей за ночь. Дом «Шале» посолиднее — 160 квадратных метров, три спальни, баня, балкон с видом на лесопарковую зону, размещение до шести человек — за 35 000 рублей за ночь.
А самый вместительный гостевой дом «Дом рыбака» на 235 квадратных метрах с семью спальнями, рассчитанный на компанию до 18 гостей, обойдётся в 40 000 рублей за ночь. Все тарифы — невозвратные и требуют предоплаты.
«Турист, у нас тут свои правила!».
Рост цен и ажиотажный спрос — не единственные перемены, которые бросаются в глаза при планировании отдыха в Приморье образца 2026 года. Второй заметный тренд — обилие правил. Сегодня практически каждый объект предъявляет гостю список условий, местами весьма строгих и специфичных. И это не самодурство владельцев — это прямое следствие большой легализации рынка.
С 1 января 2026 года в Приморском крае вступил в силу запрет на деятельность гостевых домов, не вошедших в Единый реестр объектов классификации — регион участвует в федеральном эксперименте по легализации с 1 сентября 2025 года. Размещать информацию об объекте на сайтах-агрегаторах, в соцсетях и рекламе теперь можно только с указанием идентификационного номера и ссылкой на запись в реестре. А с 1 марта 2026 года вступили в силу обновлённые правила предоставления гостиничных услуг, которые впервые стали едиными для всех средств размещения — от гостиниц до баз отдыха и кемпингов.
Правила же подразумевают прозрачное ценообразование, применение контрольно-кассовой техники и жесткую регламентацию буквально всех аспектов проживания: от пожарной безопасности до тишины в ночные часы. Кроме того, для объектов, включенных в реестр классифицированных средств размещения, теперь предусмотрен обязательный профилактический визит контролирующих органов.
Поэтому прочитать правила конкретной базы перед бронированием — теперь не рекомендация, а обязательный пункт программы. Иначе можно приехать с любимым лабрадором, без налички и с мультиваркой наперевес — и испортить себе долгожданный отпуск.
Что же конкретно изменилось для гостя? Если суммировать требования, которые сегодня встречаются на большинстве приморских баз, получается довольно внушительный список, о котором лучше знать заранее.
Домашние животные — под особым контролем.
Если раньше на многих базах на собаку или кошку смотрели сквозь пальцы, то теперь практически везде действуют четкие — и часто жесткие — ограничения. Где-то с питомцами не пускают вовсе (и за нарушение могут выселить), где-то разрешают только мелкие породы по предварительному согласованию и за дополнительную плату — как правило, около 1 000 рублей в сутки. Встречаются и сезонные запреты — скажем, в июле заехать с собакой можно, а в августе — уже нет. С кошками всё ещё строже — на многих базах они под прямым запретом.
Постель, плита и полотенца — не везде по умолчанию.
На ряде баз, особенно в демократичном сегменте, постельное белье и полотенца гостю не выдают — их нужно везти с собой или покупать на месте. То же касается портативных газовых плит и баллонов — в домиках их может не быть, а готовить на чём-то надо. При этом использование собственных электроприборов часто запрещено из-за низкого напряжения сети или требований безопасности — под запрет попадают кипятильники, мультиварки, микроволновки и прочая техника, которую так и тянет захватить из дома.
Цифровой детокс — осознанный или вынужденный.
На некоторых базах, расположенных в заповедных зонах или вблизи военных гарнизонов, интернет и сотовая связь работают с перебоями или отсутствуют вовсе. Wi-Fi не предусмотрен, а для оплаты дополнительных услуг рекомендуют иметь наличные. Для одних это минус, для других — возможность пару дней провести в тишине, не отвлекаясь на уведомления.
Тишина и режим — теперь по расписанию.
Почти на каждой базе прописаны часы тишины. Где-то это классические
Бронирование и отмена — деньги просто так не возвращают.
Практически повсеместно действует система предоплаты — от 30% до полной стоимости проживания. Отмена за несколько дней до заезда, как правило, ведёт к удержанию всей суммы либо платы за первые сутки. А на ряде объектов тарифы и вовсе невозвратные. Поэтому перед тем, как нажать «забронировать», стоит всё взвесить.
Напомним, к внутреннему ажиотажу в этом году добавился и внешний фактор. С декабря 2025 года для граждан КНР действует безвизовый въезд в Россию на срок до 30 дней, и Приморье вошло в число регионов-лидеров по приросту китайских туристов. По данным краевого УМВД, за первый квартал 2026 года на миграционный учёт поставлено 14,4 тысячи гостей из Китая — на 11% больше, чем за тот же период годом ранее. Часть этого потока неизбежно конвертируется в спрос на прибрежные базы отдыха и гостиницы, дополнительно разогревая и без того перегретый рынок.