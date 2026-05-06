Гендиректор «Минсктранса» назвал полную стоимость проезда после недавнего подорожания: сколько недоплачивают минчане

Во время рабочего совещания Мингорсовета со специалистами, курирующими деятельность окружных советов территориального общественного самоуправления, Гололобов сказал, что себестоимость каждой поездки в общественном транспорте столицы Беларуси составляет 3,16 рубля. Цифра дана с учетом недавнего подорожания проезда сразу на 15 копеек, когда стоимость разового билета стала равна 1,10 рубля в наземном транспорте и 1,15 — в метро. То есть пассажиры оплачивают лишь треть суммы.