Гендиректор «Минсктранса» назвал полную стоимость проезда после недавнего подорожания: сколько недоплачивают минчане

Гендиректор «Минсктранса» Константин Гололобов назвал полную стоимость проезда после недавнего подорожания: сколько недоплачивают минчане. Об этом пишет агентство «Минск-Новости».
Во время рабочего совещания Мингорсовета со специалистами, курирующими деятельность окружных советов территориального общественного самоуправления, Гололобов сказал, что себестоимость каждой поездки в общественном транспорте столицы Беларуси составляет 3,16 рубля. Цифра дана с учетом недавнего подорожания проезда сразу на 15 копеек, когда стоимость разового билета стала равна 1,10 рубля в наземном транспорте и 1,15 — в метро. То есть пассажиры оплачивают лишь треть суммы.
К слову, еще до подорожания весной 2026-го глава Мингорсовета депутатов Артем Цуран говорил, что пассажиры платят лишь за 30% каждой поездки:
— Если бы мы оплачивали 100%, то талон на проезд сегодня стоил бы около четырех рублей.
Также Константин Гололобов сказал, что в 2025 году к административной ответственности привлечены 104 858 пассажиров без билетов.
Также власти Минска анонсировали отмену продажи билетов на проезд водителями наземного транспорта.
