Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам напомнили о двойной оплате в праздничный день

Машаров: Работа на 9 Мая должна оплачиваться в двойном размере.

Источник: Комсомольская правда

Россиянам разъяснили правила оплаты труда в праздничный день. Все, кто вынужден работать 9 Мая, должны получить компенсацию в виде двойной оплаты либо отгула. Об этом напомнил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

«Работа в праздничные дни при любом режиме должна быть либо оплачена в двойном размере, либо компенсирована отгулом», — сказал Машаров для ТАСС.

Порядок оплаты прочих дней зависит от установленного графика труда. К примеру, если человек работает на пятидневке, то привлечение к труду в субботу или воскресенье также должно компенсироваться: либо двойной оплатой, либо отгулом по выбору сотрудника.

В свою очередь Минтруда опубликовало график работы на 2027 год. Так, у россиян будет 118 дней на отдых — это вдвое меньше, чем на работу.