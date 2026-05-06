Россиянам напомнили о двойной оплате в праздничный день

Россиянам разъяснили правила оплаты труда в праздничный день. Все, кто вынужден работать 9 Мая, должны получить компенсацию в виде двойной оплаты либо отгула. Об этом напомнил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
«Работа в праздничные дни при любом режиме должна быть либо оплачена в двойном размере, либо компенсирована отгулом», — сказал Машаров для ТАСС.
Порядок оплаты прочих дней зависит от установленного графика труда. К примеру, если человек работает на пятидневке, то привлечение к труду в субботу или воскресенье также должно компенсироваться: либо двойной оплатой, либо отгулом по выбору сотрудника.
В свою очередь Минтруда опубликовало график работы на 2027 год. Так, у россиян будет 118 дней на отдых — это вдвое меньше, чем на работу.