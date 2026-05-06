«Камаз» выпустит новый БТР на замену устаревшему

Опытную партию планируется выпустить в 2027 году, сообщил генеральный директор компании Сергей Когогин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. На заводе «Камаза» в Набережных Челнах разрабатывается бронетранспортер, его производство начнется, поскольку имеющийся БТР устарел. Об этом сообщил генеральный директор ПАО «Камаз» Сергей Когогин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Когогин рассказал, что машину «поднимут» и начнут испытывать в 2026 году, а в 2027 году планируется выпустить опытную партию.

Также, по словам руководителя предприятия, серийные автомобили «Мустанг» переведены на бронированные кабины. Это необходимо из-за того, что топливозаправщики и логистические машины подвергаются ударам, отметил Когогин.