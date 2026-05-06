Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg сообщил о рекордном росте экспорта нефти из США

Соединенные Штаты за последние девять недель 2026 года экспортировали более 250 млн баррелей нефти, таким образом став крупнейшим поставщиком на мировом рынке и опередив Саудовскую Аравию, о чем сообщает Bloomberg.

Соединенные Штаты за последние девять недель 2026 года экспортировали более 250 млн баррелей нефти, таким образом став крупнейшим поставщиком на мировом рынке и опередив Саудовскую Аравию, о чем сообщает Bloomberg.

По данным агентства, резкий рост поставок связан с ограничениями судоходства в Ормузском проливе, через который проходит значительная часть ближневосточного нефтяного экспорта.

Bloomberg отмечает, что инфраструктурные ограничения не позволяют США стабильно наращивать экспорт выше определенного уровня. Номинальная пропускная способность оценивается примерно в 10 млн баррелей в сутки, однако фактический устойчивый предел, по мнению трейдеров, ближе к 6 млн баррелей, с краткосрочными пиками до 7 млн.

Агентство также сообщает о снижении нефтяных запасов в США на фоне роста внутреннего спроса и увеличения цен на топливо. За девять недель резервы сократились примерно на 52 млн баррелей.

Отмечается, что добыча нефти в США уже близка к пределу текущих возможностей отрасли и с начала обострения ситуации в Иране снизилась примерно на 100 тыс. баррелей в сутки. При этом нефтяные компании пока не спешат наращивать производство из-за неопределенности на рынке.

Как указывает Bloomberg, дальнейшая динамика экспорта и добычи будет зависеть от устойчивости логистических маршрутов и ценовой конъюнктуры на мировом нефтяном рынке, которая остается нестабильной на фоне геополитической напряженности.

Читайте также: Онищенко заявил о ежегодном выявлении туберкулеза у школьников в РФ.

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше