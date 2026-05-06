Bloomberg сообщил о рекордном росте экспорта нефти из США

Соединенные Штаты за последние девять недель 2026 года экспортировали более 250 млн баррелей нефти, таким образом став крупнейшим поставщиком на мировом рынке и опередив Саудовскую Аравию, о чем сообщает Bloomberg.
По данным агентства, резкий рост поставок связан с ограничениями судоходства в Ормузском проливе, через который проходит значительная часть ближневосточного нефтяного экспорта.
Bloomberg отмечает, что инфраструктурные ограничения не позволяют США стабильно наращивать экспорт выше определенного уровня. Номинальная пропускная способность оценивается примерно в 10 млн баррелей в сутки, однако фактический устойчивый предел, по мнению трейдеров, ближе к 6 млн баррелей, с краткосрочными пиками до 7 млн.
Агентство также сообщает о снижении нефтяных запасов в США на фоне роста внутреннего спроса и увеличения цен на топливо. За девять недель резервы сократились примерно на 52 млн баррелей.
Отмечается, что добыча нефти в США уже близка к пределу текущих возможностей отрасли и с начала обострения ситуации в Иране снизилась примерно на 100 тыс. баррелей в сутки. При этом нефтяные компании пока не спешат наращивать производство из-за неопределенности на рынке.
Как указывает Bloomberg, дальнейшая динамика экспорта и добычи будет зависеть от устойчивости логистических маршрутов и ценовой конъюнктуры на мировом нефтяном рынке, которая остается нестабильной на фоне геополитической напряженности.
