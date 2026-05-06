Эксперт Замятина: мост на Сахалин может быть выгоден для нефтегазопереработки

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Строительство моста на Сахалин может быть выгодно для развития нефтегазопереработки на острове. Такое мнение ТАСС высказала директор Центра арктической и северной урбанистики НИУ ВШЭ Надежда Замятина.
«Сахалин — важный центр добычи углеводородного сырья. Обсуждается строительство нефтеперерабатывающего завода или, более вероятно, завода по переработке газового конденсата», — сказала она.
По ее словам, транспортный переход рассматривается как один из путей вывоза продукции потенциальных перерабатывающих предприятий, создание которых обсуждается в регионе.
Эксперт добавила, что одним из ключевых направлений может стать производство моторного топлива, прежде всего авиационного керосина, учитывая значительную роль авиасообщения для Сахалина, Курильских островов и других удаленных территорий Дальнего Востока. «Окупится ли строительство моста в случае загрузки его перевозкой нефтепродуктов, как и сам НПЗ, — вопрос пока неоднозначный», — добавила она.
Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что мост на Сахалин — очень дорогая история не только за счет строительства самого моста, но и из-за всей прилегающей инфраструктуры. Но сделать этот мост необходимо.