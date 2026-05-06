Обновлять главную набережную Владивостока продолжит «Конкрит Джангл»

Напомним, благоустройство главной набережной столицы ДФО осуществляется поэтапно. В 2021 году на этой территории создали первый сегмент — центральный променад. В 2024 году городские власти обустроили территорию в районе фонтана, где возник полноценный парк у моря. В прошлом году завершились работы напротив филиала Национального центра «Россия», где центральным объектом стал открытый амфитеатр, обращённый к морю, со ступенчатыми конструкциями и большим количеством сидячих мест для зрителей концертов или наблюдения за закатом солнца.