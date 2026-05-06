Обновлять главную набережную Владивостока продолжит «Конкрит Джангл»

Компанию «Конкрит Джангл» выбрали подрядчиком четвёртой стадии обновления набережной Спортивной гавани во Владивостоке. Об итогах открытых торгов сообщила пресс-служба муниципального учреждения «Лазо».
Победитель тендера выполнит строительные работы стоимостью 314,5 миллиона рублей, что немного ниже начальной цены контракта. Организация ранее занималась благоустройством предыдущих участков этой прогулочной зоны, а также создала Нагорный парк в дальневосточной столице.
Специалисты МУ «Лазо» уточнили, что подготовка к работам уже началась: в настоящий момент ведётся ограждение территории. Подрядчик намеревается завершить все строительные работы до конца летнего сезона.
Реконструкция охватит участок напротив спортивного комплекса «Олимпиец». Архитектурное решение сохранит единую стилистику, характерную для Спортивной набережной, и одновременно подчеркнёт природную идентичность и культурно-исторический облик дальневосточного города.
На территории будущего общественного пространства разместят уютные рекреационные зоны с теневыми навесами вдоль главного пешеходного маршрута. В самых близких к водной кромке точках запроектированы видовые площадки, с которых откроется панорама на морской пейзаж. Широкий пешеходный променад соединит различные функциональные зоны набережной.
Для проведения культурных мероприятий предусмотрены специально оборудованные площадки, подходящие для уличных выступлений, небольших фестивалей и размещения арт-объектов. На набережной появится современный общественный туалет с комнатой матери и ребёнка и специальной зоной для маломобильных горожан.
Значительную роль в проекте благоустройства отвели озеленению. На участке планируют высадить местные виды деревьев и кустарников, продолжая воплощать концепцию «приморской городской тайги».
Напомним, благоустройство главной набережной столицы ДФО осуществляется поэтапно. В 2021 году на этой территории создали первый сегмент — центральный променад. В 2024 году городские власти обустроили территорию в районе фонтана, где возник полноценный парк у моря. В прошлом году завершились работы напротив филиала Национального центра «Россия», где центральным объектом стал открытый амфитеатр, обращённый к морю, со ступенчатыми конструкциями и большим количеством сидячих мест для зрителей концертов или наблюдения за закатом солнца.