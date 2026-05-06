За полгода так и не нашлось желающих достроить парковку в центре Владивостока

По итогам четырёх аукционов найти подрядчика для дооснащения двухмодульной быстровозводимой парковки в районе Светланской, 56, во Владивостоке так и не удалось. Объект в центре города по-прежнему остаётся без исполнителя, медленно ржавея под открытым небом. При этом с момента проведения последних торгов прошло уже более полугода.
«Не подано ни одной заявки на участие в закупке», — рассказали корр. ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
Речь идёт о последнем электронном аукционе, опубликованном 8 августа 2025 года. Завершить работы планировалось до 31 октября этого же года. При этом первая попытка найти подрядчика была предпринята ещё в 2024 году — тогда планировалось выполнить работы по монтажу инженерно-кабельных коммуникаций для парковки. Однако ни одной заявки на участие в торгах подано не было, и тендер признали несостоявшимся.
Повторные попытки найти исполнителя также не увенчались успехом. Начальная максимальная цена контракта составляла 37 790 568,00 рублей. Уточняется, что она была рассчитана с учётом индекса инфляции в ценах на июнь 2025 года.
Напомним, что железобетонный фундамент модульной парковки был возведён несколько лет назад. Прежний подрядчик выполнил работы по устройству основания, монтажу подъёмных конструкций, а также работы по переустройству водопровода. Контрактом также предусматривались вынос и подключение электросетей. Однако на этапе реализации проекта возникли сложности. Девятый кассационный суд общей юрисдикции отказал в подключении к ТП-21, из-за чего завершить предусмотренные мероприятия оказалось невозможно.
В дальнейшем МУП «ВПЭС» разработало новую проектно-сметную документацию на вынос сетей, однако финансирование на эти работы, а также на благоустройство территории и восстановление асфальтобетонного покрытия выделено не было. В 2023 году СК возбудил уголовное дело о халатности с причинением особо крупного ущерба при покупке и сборке модульных парковок, в числе которых — объект на Светланской, 56.