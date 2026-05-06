Bloomberg: Ирак пытается продать нефть с большой скидкой

Ирак предложил покупателям нефти значительное снижение стоимости поставок на фоне обострения ситуации вокруг Ормузского пролива, сообщает Bloomberg. Решение связано с попыткой удержать экспортные позиции в условиях роста логистических рисков и нестабильности на рынке.

Государственная нефтяная компания SOMO уменьшила цену на сорт Basrah Medium для майских поставок до уровня на $33,4 ниже рыночной стоимости. При этом покупатели должны самостоятельно организовать транспортировку сырья через Ормузский пролив, что существенно повышает риски доставки.

На нефтяном рынке сохраняется повышенная волатильность. 4 мая июньские фьючерсы на Brent на бирже ICE поднимались на 5,6% и достигали $113,79 за баррель. Уже 5 мая котировки снизились до $109,91, отражая нестабильность ожиданий участников торгов.

Ситуация обострилась после заявлений президента США Дональд Трамп. 4 мая он сообщил о запуске операции «Проект Свобода», целью которой заявлено обеспечение безопасного прохода судов через Ормузский пролив. В рамках инициативы планируется задействовать около 15 тысяч военнослужащих, а также корабли, авиацию и беспилотные системы.

На следующий день Трамп заявил, что урегулирование напряженности с Ираном может занять еще две-три недели. При этом он подчеркнул, что сроки не являются критичными для Вашингтона.

Аналитики отрасли связывают ценовые уступки Багдада с попыткой сохранить стабильные экспортные потоки. Основной фактор — усиливающаяся конкуренция за азиатские рынки, где сосредоточена значительная часть иракских поставок нефти, а также рост транспортных и геополитических рисков в районе Ормузского пролива.

