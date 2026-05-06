В России предложили новую выплату для многодетных пенсионеров

В Госдуме подготовили законопроект о надбавке к страховой пенсии по старости. Документ предлагает ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости в размере 50% фиксированной выплаты для граждан, вырастивших трех и более детей. Как сообщает ТАСС, документ уже направлен в правительство РФ для получения официального отзыва.
Авторами инициативы выступили парламентарии от ЛДПР.
Доплата в 50% от фиксированной выплаты составляет 4 792 рубля. Причем сумма будет ежегодно индексироваться. При этом инициатива распространяется не только на родных родителей, но и на приемных родителей, дедушек, бабушек и других законных представителей, которые фактически вырастили трех и более детей до достижения ими 18 лет.
«Регулярные перерывы в трудовой деятельности или работа на полставки, увы, болезненно отразились на размере их пенсии. Инициатива ЛДПР призвана исправить эту несправедливость», — пояснил лидер партии Леонид Слуцкий.
По мнению разработчиков инициативы, нововведение повысит уровень доходов многодетных пенсионеров, компенсирует потери трудового стажа и укрепит семейные ценности.
Тем временем глава фракции СРЗП Сергей Миронов выступил с инициативой освободить пенсионеров от платы за подключение газа.