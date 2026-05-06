Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России предложили новую выплату для многодетных пенсионеров

В Госдуме хотят ввести доплату к пенсии за воспитание троих и более детей.

Источник: Комсомольская правда

В Госдуме подготовили законопроект о надбавке к страховой пенсии по старости. Документ предлагает ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости в размере 50% фиксированной выплаты для граждан, вырастивших трех и более детей. Как сообщает ТАСС, документ уже направлен в правительство РФ для получения официального отзыва.

Авторами инициативы выступили парламентарии от ЛДПР.

Доплата в 50% от фиксированной выплаты составляет 4 792 рубля. Причем сумма будет ежегодно индексироваться. При этом инициатива распространяется не только на родных родителей, но и на приемных родителей, дедушек, бабушек и других законных представителей, которые фактически вырастили трех и более детей до достижения ими 18 лет.

«Регулярные перерывы в трудовой деятельности или работа на полставки, увы, болезненно отразились на размере их пенсии. Инициатива ЛДПР призвана исправить эту несправедливость», — пояснил лидер партии Леонид Слуцкий.

По мнению разработчиков инициативы, нововведение повысит уровень доходов многодетных пенсионеров, компенсирует потери трудового стажа и укрепит семейные ценности.

Тем временем глава фракции СРЗП Сергей Миронов выступил с инициативой освободить пенсионеров от платы за подключение газа.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2026 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2026 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше