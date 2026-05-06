Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уникальный класс по подготовке авиаинженеров открылся в Хабаровске

Проектировать детали и отрабатывать технологические процессы будут на базе завода «Проммаш».

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске запустили специализированную площадку по подготовке авиаинженеров. Производственно-образовательный класс открыли на базе единственного на Дальнем Востоке поставщика деталей для гражданской и военной авиации — завода «Проммаш», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Будущие профи получат возможность использовать вакуумную печать для термообработки в среде инертных газов, токарный станок с ЧПУ, и мощные компьютеры для проектирования деталей. Также в компьютерном классе можно будет смоделировать серийное производство и отработать технологические процессы.

— Такой формат позволяет готовить инженеров сразу под конкретные задачи авиастроения, сократить разрыв между теорией и практикой, а также укрепить технологическую независимость региона в сфере авиапроизводства, — отметил руководитель Регионального центра инжиниринга Андрей Слободенюк.

Реализовать проект удалось благодаря частному капиталу и субсидии Минобразования и науки РФ на создание инжиниринговых центров.