Уникальный класс по подготовке авиаинженеров открылся в Хабаровске

В Хабаровске запустили специализированную площадку по подготовке авиаинженеров. Производственно-образовательный класс открыли на базе единственного на Дальнем Востоке поставщика деталей для гражданской и военной авиации — завода «Проммаш», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Будущие профи получат возможность использовать вакуумную печать для термообработки в среде инертных газов, токарный станок с ЧПУ, и мощные компьютеры для проектирования деталей. Также в компьютерном классе можно будет смоделировать серийное производство и отработать технологические процессы.
— Такой формат позволяет готовить инженеров сразу под конкретные задачи авиастроения, сократить разрыв между теорией и практикой, а также укрепить технологическую независимость региона в сфере авиапроизводства, — отметил руководитель Регионального центра инжиниринга Андрей Слободенюк.
Реализовать проект удалось благодаря частному капиталу и субсидии Минобразования и науки РФ на создание инжиниринговых центров.