Активы «Русагро» в Приморье перешли под контроль государства

Хамовнический суд Москвы, как и ожидалось, с первой попытки удовлетворил требование о передаче государству контрольного пакета акций ПАО «Группа “Русагро”» (65%) в рамках антикоррупционного иска к основателю компании, бывшему сенатору Вадиму Мошковичу, а также бывшему гендиректору «Русагро» Максиму Басову и другим соответчикам. Таким образом, после решения суда компания переведена под госконтроль. «Группе Русагро» принадлежит ряд активов в Приморском крае, в том числе свиноводческий, сообщает ИА PrimaMedia.
«Ходатайство заместителя Генерального прокурора удовлетворить. Обратить в доход государства обыкновенные акции ПАО “Русагро”, номиналом 2,5 рублей, в количестве 469 млн 702 тыс. 161 штука, зарегистрированные за Мошковичем Вадимом Николаевичем», — говорится в решении судьи по итогам судебного заседания 5 апреля 2026 года.
Также государству переданы 795 тыс. 658 акций ПАО, принадлежащих супруге Мошковича Наталье Быковской, 72 млн 940 тыс. 400 штук экс-главы компании Максима Басова, 14 млн 370 тыс. 325 акций бывшего топ-менеджера и племянника Мошковича Сергея Трибунского и 69 млн 209 тыс. 183 акций, зарегистрированные за его супругой Луизой Площанской.
«Русагро» — один из ведущих агрохолдингов РФ. В 2025 году выручка группы составила 396,5 млрд рублей.
Уставный капитал ПАО «Группа “Русагро”» разделен на 958 млн 749 тыс. 600 обыкновенных акций. Таким образом, суд передал РФ контрольный пакет акций (чуть более 65%) и перевел компанию под госконтроль.
Кроме этого в доход государства конфисковано более 10,5 млрд рублей, $1,8 млн, 1,6 млн и более 200 млн юаней, находящихся на банковских счетах Мошковича и изъятых в ходе обыска.
Решение суда подлежит немедленному исполнению.
В ходе заседания представители ответчиков неоднократно просили отложить судебное заседание, ссылаясь на невозможность изучить за два дня 109 томов дела и обсудить позицию со своими доверителями, двое из которых находятся в СИЗО.
Генпрокуратура обвинила Мошковича в нарушении антикоррупционного законодательства, когда он являлся сенатором от Белгородской области (2004−2014 года). Ссылаясь на результаты проверки, надзорное ведомство заявило, что свою деятельность в качестве парламентария он подчинил интересам не представляемого народа, а подконтрольных коммерческих организаций и собственному обогащению.
Для сокрытия данного факта, утверждают в надзорном ведомстве, Мошкович перестал достоверно декларировать полный размер полученных им и членами его семьи доходов от владения и управления холдингом.
«Наряду с этим Мошкович в декларациях не отразил владение кипрскими оффшорными компаниями “Sethal Holdings Limited” и “Ros Agro PLC”, которые использовались им для сокрытия принадлежности ему и подконтрольным лицам ГК “Русагро”, а также для вывода прибыли компании за рубеж», — отмечается в материалах.
Уголовное дело против Мошковича и Басова было возбуждено в связи с неисполнением руководством группы обязательств перед кредиторами холдинга «Солнечные продукты». Ущерб по делу составляет порядка 86 млрд рублей.
Мошкович и Басов не признают вину.