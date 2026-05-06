В Сербии сочли выгодными условия получения газа из России

Энергетическое сотрудничество с РФ остается ключевым фактором стабильности сербской экономики, подчеркнул министр, отвечающий за международное экономическое сотрудничество республики, Ненад Попович.

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Энергетическое сотрудничество с Россией является ключевым фактором стабильности экономики Сербии, в том числе за счет выгодных условий поставок российского газа в республику. Такое мнение в интервью ТАСС высказал министр, отвечающий за международное экономическое сотрудничество Сербии, Ненад Попович.

«Энергетическое сотрудничество с Россией остается ключевым фактором стабильности сербской экономики. Сербия получает газ по самой выгодной цене в Европе и на лучших условиях поставок. Но самое главное — это надежность газоснабжения. Сейчас в мире цены на газ и нефть растут буквально каждый день. Все это влияет на энергетическую безопасность каждой страны. Сербия получает надежные поставки из России. Наша энергетическая безопасность обеспечивает безопасность страны в будущем», — сказал он, назвав РФ и «Газпром» ключевыми экономическими партнерами страны.

«В ходе недавнего телефонного разговора между нашим президентом Александром Вучичем и президентом России Владимиром Путиным обсуждались различные темы, в том числе энергетическая безопасность. Это договоренности на самом высоком уровне. Постоянный контакт между нашими президентами очень важен для нас», — указал собеседник агентства.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:00 мск.

Сербия: страна на Балканах с особым политическим курсом
Сербия — государство в Юго-Восточной Европе, расположенное в центре Балканского полуострова. Страна известна своей сложной историей, культурным наследием и особым внешнеполитическим курсом. В этом материале разберем, где находится Сербия, чем она известна, как устроена ее экономика и какую роль это государство играет сегодня.
