В Сербии сочли выгодными условия получения газа из России

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Энергетическое сотрудничество с Россией является ключевым фактором стабильности экономики Сербии, в том числе за счет выгодных условий поставок российского газа в республику. Такое мнение в интервью ТАСС высказал министр, отвечающий за международное экономическое сотрудничество Сербии, Ненад Попович.
«Энергетическое сотрудничество с Россией остается ключевым фактором стабильности сербской экономики. Сербия получает газ по самой выгодной цене в Европе и на лучших условиях поставок. Но самое главное — это надежность газоснабжения. Сейчас в мире цены на газ и нефть растут буквально каждый день. Все это влияет на энергетическую безопасность каждой страны. Сербия получает надежные поставки из России. Наша энергетическая безопасность обеспечивает безопасность страны в будущем», — сказал он, назвав РФ и «Газпром» ключевыми экономическими партнерами страны.
«В ходе недавнего телефонного разговора между нашим президентом Александром Вучичем и президентом России Владимиром Путиным обсуждались различные темы, в том числе энергетическая безопасность. Это договоренности на самом высоком уровне. Постоянный контакт между нашими президентами очень важен для нас», — указал собеседник агентства.
