В Госдуме раскрыли, какие риелторы заслуживают доверия

Сейчас на рынке недвижимости работает огромное количество людей. Заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева рассказала KP.RU, как отличить профессионального риелтора от случайного человека.
«Сейчас заниматься риелторской деятельностью может любое юридическое или физическое лицо, независимо от наличия необходимых знаний, опыта, умений и компетенций. По сути, любой из нас может напечатать визитки, разместить объявления и начать оказывать посреднические услуги по купле-продаже недвижимости», — отметил депутат.
С 2002 года в России отменили лицензирование риелторской деятельности, поэтому никаких обязательных требований к специалистам нет. По разным оценкам, в сфере работают от 500 до 600 тысяч человек, но официально зарегистрированы и платят налоги лишь около 144 тысяч.
Парламентарий отметила, что надежный риелтор должен быть зарегистрирован как ИП или юрлицо, не иметь судимости за тяжкие преступления, обладать профессиональной квалификацией и состоять в саморегулируемых организациях. Она также подчеркнула, что даже хороший риелтор не всегда может полностью проверить «чистоту» квартиры, так как не имеет доступа ко многим важным базам данных.
Напомним, даже после решения Верховного суда по «делу Долиной» ситуация для части покупателей жилья не изменилась. Суды в некоторых делах продолжают вставать на сторону продавцов, возвращая им квартиры.