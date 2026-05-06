Энергоблок Приморской ГРЭС прибавил 70 мегаватт мощности

Энергоблок № 6 Приморской ГРЭС ввели в промышленную эксплуатацию после комплексного обновления в рамках федеральной программы ДПМ‑2. Мощность агрегата увеличилась на 70 МВт, достигнув 210 МВт. Это создаёт дополнительный резерв генерации и укрепляет энергобезопасность региона, где станция обеспечивает почти половину потребностей в электроэнергии.
Реконструкция стартовала в феврале 2025 года и включала капитальный ремонт с обновлением технологических цепочек. Специалисты заменили экраны, поверхности пароперегревателей, дымососы, систему регенерации и около 80% воздухоподогревателей. Вместо устаревших «мокрых» золоуловителей установили современные электрофильтры, а управление блоком полностью перевели в автоматический режим.
Модернизация повысила надёжность агрегата и снизила нагрузку на экологию: новые фильтры и оптимизация сжигания топлива уменьшают выбросы твёрдых частиц. Испытания подтвердили готовность блока к бесперебойной работе, что минимизирует риски дефицита в периоды пиковых нагрузок.
Обновление продолжается: идёт демонтаж оборудования на энергоблоке № 7 и подготовка площадки под новый электрофильтр. Поэтапная реконструкция позволит Приморской ГРЭС гарантировать стабильное энергоснабжение региона на долгосрочную перспективу.
Для Приморья, где энергодефицит остаётся одной из острых проблем, запуск модернизированного блока — важный шаг к повышению устойчивости энергосистемы. Работы проводятся в том числе в рамках подготовки к вводу новых мощностей, включая Приморскую АЭС.