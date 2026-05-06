Совет директоров «Русала» рекомендовал не выплачивать дивиденды за I квартал

Совет директоров компании «Русал» (MOEX: RUAL) рекомендовал не выплачивать дивиденды за I квартал 2026 года. Заседание прошло 5 мая. Окончательное решение по этому вопросу будет принято на внеочередном собрании акционеров, которое запланировано на 1 июня.