Стало известно, кто получит дополнительные выплаты к 9 мая

В России несколько категорий граждан получат выплаты к 9 мая из федерального и регионального бюджетов. Об этом рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Источник: Аргументы и факты

В сети широко обсуждается инициатива депутатов о введении выплаты 13-й зарплаты в мае. На этом фоне депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с aif.ru отметила, что ряд категорий граждан получает ежегодные выплаты к 9 мая.

«По указу президента ежегодно к 9 мая соответствующие выплаты получают участники и инвалиды Великой Отечественной войны. Кроме того, все регионы Российской Федерации устанавливают свои дополнительные выплаты труженикам тыла», — объяснила парламентарий.

Собеседница издания обратила внимание на то, что указанные выплаты производятся до 8 мая. Размер федеральной выплаты составляет 10 тысяч рублей, регионы определяют сумму самостоятельно.

Ранее Светлана Бессараб оценила инициативу о выплате 13-й зарплаты в мае.