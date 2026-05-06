Японский депутат Мунэо Судзуки заявил, что санкции США и Японии против России не дали результата и не имели смысла. По его словам, ограничения, введенные при администрации бывшего президента США Джо Байдена, оказались ошибочным решением.
Политик отметил, что к санкционным мерам тогда присоединился премьер-министр Японии Фумио Кисида. При этом, как указал Судзуки, ограничения не привели к поражению России.
Депутат также выступил за отмену санкций. По его словам, Россия остается великой державой, обладающей силой.
Отдельно Судзуки обратил внимание на уровень продовольственного самообеспечения России. Он заявил, что этот показатель в стране достигает 100%.
