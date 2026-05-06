Когда казахстанцам могут перестать выдавать автокредиты из-за наличия других займов

КДН отражает затраты гражданина на оплату своих займов. Для автокредитов КДН не должен превышать 0,5, что означает, что общая сумма ежемесячного платежа по всем кредитам (включая планируемый) не должна превышать 50% от дохода в месяц. Если гражданин вовлечен в игорный бизнес, КДН снижается до 0,25 (до четверти дохода на займы).