Когда казахстанцам могут перестать выдавать автокредиты из-за наличия других займов

Кредит на покупку автомобиля в Казахстане
Кредит на покупку автомобиля позволяет казахстанцам обзавестись собственным транспортным средством, не имея крупной суммы денег. Этот инструмент особенно полезен, когда доход граждан зависит от наличия машины:
Она может быть инструментом заработка, например, для таксистов или курьеров.
Она необходима для перевозки инструментов или товаров.
Она нужна для бытовых целей, если место работы или учебные заведения детей находятся далеко от дома.
Поэтому казахстанцы все чаще покупают машины в кредит — их доля превышает 50% от всех подобных сделок. Автокредиты могут выдаваться даже при наличии других займов, поскольку при выдаче кредита на покупку машины временно не учитывается коэффициент долговой нагрузки (КДН).
Коэффициент долговой нагрузки (КДН)
КДН отражает затраты гражданина на оплату своих займов. Для автокредитов КДН не должен превышать 0,5, что означает, что общая сумма ежемесячного платежа по всем кредитам (включая планируемый) не должна превышать 50% от дохода в месяц. Если гражданин вовлечен в игорный бизнес, КДН снижается до 0,25 (до четверти дохода на займы).
Автокредиты без учета КДН
КДН не учитывается при оформлении следующих видов автокредитов:
На приобретение нового автотранспортного средства, не бывшего в эксплуатации и впервые регистрируемого в Казахстане (если автомобиль является залогом).
На приобретение автотранспортного средства сроком эксплуатации до 3 лет при первоначальном взносе не менее 30% от его стоимости.
На приобретение бывшего в эксплуатации автотранспортного средства при первоначальном взносе не менее 50% от его стоимости.
Таким образом, казахстанцы сохраняют возможность приобрести машину даже при наличии других кредитов.
Временная мера
Принятое в 2025 году постановление об отмене учета КДН при автокредитовании будет применяться до 31 декабря 2026 года включительно. С 2027 года планируется установить предельный лимит на общую сумму задолженности для каждого заемщика.
В 2026 году автокредитование доступно без учета КДН, но с 2027 года ситуация может измениться, что усложнит покупку машины в кредит при наличии других займов.