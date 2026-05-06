Более 47 тысяч тонн овоще и фруктов импортировали в Красноярский край с начала года

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За четыре месяца 2026 года в Красноярский край ввезли более 47 тысяч тонн растительной продукции.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За четыре месяца 2026 года в Красноярский край ввезли более 47 тысяч тонн растительной продукции.

Более 20 тысяч тонн фруктов привезли из Китая, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Среди них — манго, помело, груши, виноград и не только.

25 тысяч тонн овощей (перец, картофель, капуста и др.) доставили из Китая, Узбекистана, Казахстана, Киргизии и Туркмении.

1,5 тысячи тонн солода доставили из Республики Беларусь и Казахстана. 91 тонна сухофруктов прибыла из Таджикистана. 4,5 тонны мяты привезли из Армении и почти 60,7 тысяч штук срезов цветов из Таиланда.

Кроме того, впервые на территорию края доставили иранские арбузы 19,8 тонн) и Авокадо из Нидерландов (20 тонн).

Все поставки были проконтролированы специалистами, сообщили в Управлении Россельхознадзора по региону.

