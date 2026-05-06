Акселератора «Башня PRO. События»: выпуск второго и запуск финального потока

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Общественно-культурный центр «Башня» продолжает уникальный проект — Акселератора «Башня PRO. События». 4 мая 2026 года обучение в рамках второго потока акселератора завершилось защитой проектов в формате TEDx.
15 выпускников стали финалистами и представили 15 новых событий в Башне.
Каждую идею оценивало жюри — члены Правления и Попечительского совета Башни, фонда «Наш Норильск» и кураторы центра.
Проекты получили высокую оценку, а вместе с ней — право на реализацию.
Так, на просторах Общественно-культурного центра в скором времени будут проводиться мастер-классы по балансовому питанию «Энергия в тарелке» от Олеси Полкановой, масштабный ЗОЖ-проект Эдилии Ерохиной — «ЗОЖ’ор» с экспертами и марафоном привычек, сенсорно-интерактивные концерты для детей 0+ по задумке Антонины Шаяхметовой, клуб осознанного родительства «Дар речи» организует Анна Марьина-Рамонова, «Театральную мафию» для подростков сделает Оксана Донскова и выставка плакатов «Уехать нельзя остаться» — предложение Александры Ипатьевой.
Участники второго потока высоко оценили проект:
«Обучение стало для меня яркой вспышкой, которая принесла с собой много позитивных изменений и новых возможностей. Это был невероятно вдохновляющий период», — поделилась Оксана Донскова.
Напомним, первые выпускники Акселератора «Башня PRO. События» уже реализуют свои проекты.
А для тех, кто еще не успел стать участником проекта, Башня дарит шанс и объявляет о запуске третьего — финального — потока акселератора социокультурных событий «Башня PRO. События». Прием заявок продлится до 13 мая. Старт программы назначен на 23 мая текущего года.
Добавим, образовательная программа открывает возможности для активных горожан, которые хотят создавать культурные проекты и реализовывать собственные идеи на площадках Башни.
Акселератор предлагает полноценное погружение в индустрию производства событий. Прошедших отбор участников ждет работа с настоящими профессионалами и практиками, знающими, как превращать идеи в проекты, о которых все говорят. Курс будет интересен всем, кто хочет научиться делать события, которые привлекают внимание, объединяют людей и оставляют заметный след в городской жизни.
Проект реализуется при поддержке фонда «Наш Норильск».
