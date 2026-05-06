Акселератора «Башня PRO. События»: выпуск второго и запуск финального потока

Так, на просторах Общественно-культурного центра в скором времени будут проводиться мастер-классы по балансовому питанию «Энергия в тарелке» от Олеси Полкановой, масштабный ЗОЖ-проект Эдилии Ерохиной — «ЗОЖ’ор» с экспертами и марафоном привычек, сенсорно-интерактивные концерты для детей 0+ по задумке Антонины Шаяхметовой, клуб осознанного родительства «Дар речи» организует Анна Марьина-Рамонова, «Театральную мафию» для подростков сделает Оксана Донскова и выставка плакатов «Уехать нельзя остаться» — предложение Александры Ипатьевой.