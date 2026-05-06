Ремонт Бердского шоссе могут завершить уже в мае

Дорожники работают в вечернее и ночное время, чтобы снизить нагрузку на водителей.

Источник: НДН.ИНФО

Работы по ремонту Бердского шоссе ведётся сразу в двух направлениях. Об этом в своём МАХ-канале сообщил мэр города Максим Кудрявцев. Новая дорожная поверхность будет уложена на участке длиной 4,7 километра.

На данном этапе уже произвели фрезеровку асфальта на площади 78 тысяч квадратных метров и уложили более 12 тысяч квадратных метров нового покрытия. Работы организованы с использованием двух дорожных комплексов одновременно: от проспекта Строителей в направлении Бердска и от городской черты в сторону Академгородка.

Мэр отметил, что ремонтные работы проводятся в вечернее время, когда трафик снижается. Это позволяет ускорить процесс и минимизировать неудобства для водителей.

Согласно контракту, работы должны быть завершены к концу августа, однако дорожные службы планируют завершить ремонт уже в мае.

Татьяна Картавых