Ремонт Бердского шоссе могут завершить уже в мае

Работы по ремонту Бердского шоссе ведётся сразу в двух направлениях. Об этом в своём МАХ-канале сообщил мэр города Максим Кудрявцев. Новая дорожная поверхность будет уложена на участке длиной 4,7 километра.
На данном этапе уже произвели фрезеровку асфальта на площади 78 тысяч квадратных метров и уложили более 12 тысяч квадратных метров нового покрытия. Работы организованы с использованием двух дорожных комплексов одновременно: от проспекта Строителей в направлении Бердска и от городской черты в сторону Академгородка.
Мэр отметил, что ремонтные работы проводятся в вечернее время, когда трафик снижается. Это позволяет ускорить процесс и минимизировать неудобства для водителей.
Согласно контракту, работы должны быть завершены к концу августа, однако дорожные службы планируют завершить ремонт уже в мае.
Татьяна Картавых