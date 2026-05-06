Стало известно, какую пенсию получат блогеры

Максимальный размер пенсии блогеров превысит 43 тыс. рублей. Это произойдет при условии, если они будут уплачивать страховые взносы в течение 25 лет. Об этом проинформировал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
«Таким образом, за 25 лет получится сформировать 218 ИПК, в результате чего размер пенсии составит 43 758 рублей», — пояснил эксперт для ТАСС.
Как уточнил Сафонов, отдельные блогеры имеют статус совместителей, и их пенсионный стаж формируется на основной работе по найму. В то же время большинство представителей этой профессии работают как самозанятые или ИП.
Статус самозанятого, отметил Сафонов, не обязывает делать отчисления в Соцфонд, однако возможность влиять на будущую пенсию у блогеров сохраняется.
Эксперт добавил, что без стажа и баллов блогеру положена только соцпенсия в 9,4 тыс. рублей, а для страховой нужны взносы в Соцфонд.
Накануне KP.RU сообщал, имеют ли россияне без стажа право на получение социальной пенсии.