Экономика Украины пошла вниз — Киев официально признал спад ВВП

На Украине официально признали спад экономики. По данным Госстата, в первом квартале 2026 года ВВП страны снизился на 0,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Если сравнивать с концом 2025 года, экономика просела еще сильнее — на 0,7%.
До этого рост экономики постепенно замедлялся. В 2025 году ВВП Украины вырос на 1,8%, в 2024-м — на 2,9%, а в 2023-м — на 5,3%. В 2022 году экономика страны обрушилась почти на 29%.
На фоне ухудшения ситуации Национальный банк Украины снизил прогноз по росту экономики на 2026 год — с 1,8% до 1,3%.
Глава НБУ Андрей Пышный объяснял это слабой деловой активностью в начале года, проблемами в энергетике, холодной зимой, задержками международной помощи и последствиями конфликта на Ближнем Востоке.
Ранее также сообщалось, что на восстановление экономики и инфраструктуры Украины может понадобиться более $800 млрд. Среди главных проблем назывались политическая нестабильность, слабая экономика и риски для инвесторов.
