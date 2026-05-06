80 млн тенге должны вернуть подрядчики за нарушения при строительстве в Акмолинской области

Новую городскую многопрофильную больницу в Степногорске ждут уже несколько лет, передает «КТК». В конце прошлого года работы на стройплощадке заметно оживились, и глава региона пообещал жителям скорую готовность объекта.
Днями ранее прокуроры заявили, что нашли серьезные нарушения при строительстве операционного блока, и на подрядчика подали в суд. Проверка выявила, что это чиновники из управления здравоохранения не контролировали стройку.
Двух должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. Когда теперь больница начнет принимать пациентов, неизвестно. В прокуратуре Акмолинской области рассказали, что принимаются меры по определению нового подрядчика и завершению строительства объекта в кратчайшие сроки.
В Семее завершилось расследование скандального инцидента на стройке, в результате которого 20-летний студент остался без руки.