В «Эксмо» заключили крупнейшую сделку по продаже прав на издания книг в Китае

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Издательство «Бомбора» (принадлежит «Эксмо») заключило сделку по продаже прав на издание серии детских научно-популярных книг «Приключения Тима…» в Китае. Контракт стал крупнейшим за все время работы «Эксмо», сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
«Подразделение издательства “Эксмо”, импринт “Бомбора”, объявляет о крупнейшей сделке в истории отдела по продаже прав. Сумма аванса вдвое превышает средние показатели по сделкам издательства. Кроме того, это первый случай успешной продажи прав на детскую нон-фикшн литературу за рубеж, что открывает новые перспективы для данного направления», — говорится в сообщении.
Права на издание серии книг «Приключения Тима в стране Мозг», «Приключения Тима в мире бактерий», «Приключения Тима в поисках пропавшего аппетита» приобрело ведущее китайское научно-техническое издательство.
«На покупку серии книг был объявлен большой тендер между ведущими издательствами Китая. Местный книжный рынок остается одним из ключевых партнеров издательства “Эксмо”. Данное соглашение подтверждает высокий спрос на качественные российские детские и подростковые книги», — добавляют в пресс-службе.
Авторы научно-популярной серии — Юлия Бережная, Мария Косовская, Александра Тяхт, Алла Михеева, Вячеслав Дубынин и Дмитрий Алексеев. Над иллюстрациями для книг работала Алла Тяхт.