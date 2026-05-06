Воды хватит: водохранилища Крыма за зиму наполнились почти на 100%

«В целом зима для нашего предприятия достаточно спокойный период года, потому что это период наименьшего водопотребления, соответственно — меньшая нагрузка на наши сети. При этом зимний-весенний период мы рассматриваем как период накопления наших запасов. В эту зиму и весну очень хороший результат — практически все водохранилища наполнены на 100%, немножко отстает Алушта, Изобильненское водохранилище», — рассказал он.
По словам гостя эфира, и сейчас фиксируются неплохие притоки воды.
Мы понимаем, что еще некий период, как минимум май карстовые породы, родники будут отдавать еще воду, и это позволит нам наполнить водохранилища до тех режимов, когда мы спокойно пройдем и летний, и осенний период.
В Изобильненское водохранилище, которое обеспечивает Большую Алушту, добавил он, пока наполнение выше 50%.
«Но это даже немножко легче, чем в этот же период год назад, когда мы уже не фиксировали осадки и раздавали воду, просто потребляли ее. Сейчас у нас по Алуште идет накопление, причем хорошо открылись местные источники — это каптажи, родники, водопады. Максимально стараемся брать воду из таких источников, которые в будущем, разумеется, снизят свои дебеты летом, и практически пересохнут», — поделился спикер.
Неплохие осадки в горах обеспечили наполнение водохранилища в Белогорском районе, сообщил он.
«Это позволило нашим коллегам из Государственного комитета по водному хозяйству наполнить Белогорское Тайганское водохранилище. Путем сброса воды через Биюк-Карасу мы наполнили водохранилища Керченского полуострова. Там тоже ситуация спокойная и стабильная», — уверен Максим Новик.
Фиксируются и данные по подземным водным источникам, добавил он.
«Мы наблюдаем, что уровни воды поднимаются в скважинах, то есть это тоже хороший знак для нас», — отметил специалист.
В Крымской столице, по словам гостя эфира, сейчас 95% воды подается только из водохранилищ.
«Город Симферополь — тот населенный пункт, который использует два источника водоснабжения. Это подземная вода и вода с водохранилищ естественного стока. Мы буквально берем процентов пять подземных источников для того, чтобы прогонять водоводы, чтобы не застаивалась вода в трубах, а все остальное — из наших водохранилищ», — заключил он.