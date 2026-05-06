В Красноярске предпринимателя оштрафовали за продажу товаров без русской маркировки

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В магазине «Умами» на Высотной специалисты Роспотребнадзора во время проверки выявили продажу продуктов без маркировки на русском языке.
Нарушение коснулось соевого мяса, арахиса в панировке, чая и леденцов со вкусом дыни. Продукцию предприниматель сам снял с продажи.
В ведомстве отмечают, что отсутствие маркировки не позволяет покупателю получить полную информацию о товаре и сделать безопасный выбор.
Индивидуальный предприниматель привлечен к ответственности. Ему назначен штраф в размере 20 тысяч рублей, который уже оплачен.
Проверка также показала, что предприниматель не сообщил в Роспотребнадзор о начале своей деятельности, как это требуется по закону. Материалы по этому нарушению переданы в суд.