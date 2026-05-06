Казахстанцам вернут миллиарды тенге после проверки по тарифам

По итогам первого квартала 2026 года проведено 58 проверок, в ходе которых установлены нарушения в 20 случаях.

Возбуждено 25 административных дел, наложены штрафы на сумму более 63,7 млн тенге.

В Павлодарской области по итогам анализа исполнения тарифной сметы в отношении ТОО «Павлодар-Водоканал» выявлены отклонения по отдельным статьям затрат. По результатам проверки предприятие привлечено к административной ответственности, наложен штраф в размере 3,46 млн тенге, который уже оплачен в доход бюджета.

Ряд нарушений связан с нарушениями инвестиционных обязательств. В городе Семей коммунальное предприятие не исполнило часть мероприятий инвестиционной программы, несмотря на получение доходов по тарифу. Потребители переплатили более 478 млн тенге, а предприятие привлечено к ответственности с наложением штрафных санкций.

Осуществляется постоянный мониторинг исполнения обязательств субъектами естественных монополий. По его результатам применяются меры, направленные на возврат средств потребителям. Утверждены временные компенсирующие тарифы на сумму порядка 14 млрд тенге, что обеспечивает возврат неосвоенных средств потребителям.

В Карагандинской области по итогам проверки потребителям будет возвращено свыше 3,1 млрд тенге через механизм компенсирующих тарифов.