Импортозамещенный Superjet выходит на рейсы — названы сроки запуска

Импортозамещенный самолет SJ-100 может начать регулярные пассажирские рейсы уже до конца 2026 года. Такой прогноз озвучил глава Минпромторга Антон Алиханов.
По его словам, серийное производство лайнера полностью готово. Первая серийная машина уже прошла заводские испытания и может быть передана авиакомпании сразу после получения сертификата типа.
Сертификацию SJ-100 планируют завершить в августе 2026 года. После этого самолет смогут официально допустить к эксплуатации на регулярных линиях.
SJ-100 создается в рамках программы импортозамещения систем и компонентов. Это ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который станет новой моделью в линейке Superjet.
Сейчас в разной степени готовности находятся 26 серийных самолетов. Всего законтрактовано 42 борта.
Летом 2025 года Росавиация выпустила директиву о внеплановой проверке 14 самолетов Sukhoi Superjet 100, выпущенных в 2016 году. Поводом стали возможные конструктивные отклонения в области крепления фюзеляжа.
По данным производителя, проблема затрагивает соединение между кабиной пилотов и передним входом в самолет.
В документе говорится, что при эксплуатации самолетов RRJ-95 были выявлены отклонения конструкции по стыку стрингеров 42−44 с балкой-дублером шпангоута 12 отсека Ф2 от конструкторской документации.
