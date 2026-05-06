Черемшу и папоротник в Хабаровском крае можно продать фермерам

Излишки дикоросов впервые за долгое время можно реализовать оптом.

Источник: Хабаровский край сегодня

Краевой сельскохозяйственный фонд организовал прием у населения излишков дикоросов, черемши и папоротника, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».В организации отметили, что они являются посредниками — окончательное решение о сделке принимают операторы, если они договорятся с поставщиком об объемах и цене.

— В этом году в качестве операторов выступают два предприятия — «Лазовские продукты» (село Полетное района имени Лазо) и «Некрасовское подворье» (село Некрасовка Хабаровского района), — объяснили в Фонде.

Для того, чтобы люди могли сдать излишки дикоросов, им следует обратиться в Фонд с заявкой, которая затем передается оператору, или в администрацию своего района.

В Фонде также добавили, что ранее подобным образом у населения выкупали мед и картофель. Дикоросы выкупают впервые.

Контактный номер хабаровского Краевого сельскохозяйственного фонда 8 (4212) 94−20−10.