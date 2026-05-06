«Автостат»: продажи новых легковушек в апреле выросли на 15%

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Продажи новых легковых авто в РФ по итогам апреля 2026 года выросли на 15,1% в годовом выражении, до 117,5 тыс. единиц. Об этом говорится в сообщении аналитического агентства «Автостат».
«По итогам апреля нынешнего года в нашей стране было реализовано 117,5 тыс. новых легковых машин, что на 15,1% больше, чем в том же месяце 2025 г. Об этом сообщают эксперты агентства “Автостат” со ссылкой на данные АО “ППК” и с учетом собственной сегментации», — сказано в сообщении.
Лидерами марочного рейтинга в этот период стали Lada (31,8 тыс. единиц), Haval (16,5 тыс.), Tenet (12 тыс.), Geely (6,8 тыс.), Belgee (5,7 тыс.). В топ-10 также вошли Changan (4,5 тыс.), Jaecoo (3,4 тыс.), Jetour (2,9 тыс.), Toyota (2,8 тыс.), Solaris (2,4 тыс.).
При этом в топ-5 модельного рейтинга вошли Lada Granta (12,4 тыс. единиц), Tenet T7 (7,6 тыс.), Haval Jolion (6,7 тыс.), Lada Vesta (6,1 тыс.), Lada Niva Travel (4,6 тыс.).
В агентстве также добавили, что за прошедшие четыре месяца 2026 года в РФ было реализовано 382,5 тыс. новых легковых автомобилей, что на 9,6% больше, чем в январе — апреле 2025 года.