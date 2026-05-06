Казахстан в I квартале стал ключевым импортером молочной продукции РФ

На втором месте находится Узбекистан, на третьем — Белоруссия, сообщили в федеральном центре «Агроэкспорт».

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Казахстан по итогам первого квартала 2026 года стал ключевым импортером российской молочной продукции в стоимостном выражении. Поставки в эту страну превысили $30 млн, сообщили ТАСС в федеральном центре «Агроэкспорт».

На втором месте находится Узбекистан (около $14 млн), на третьем — Белоруссия (свыше $12,5 млн), на четвертом — Азербайджан (свыше $5 млн), на пятом — Грузия (свыше $4,5 млн).

В то же время среди самых быстрорастущих рынков в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года «Агроэкспорт» отметил Тунис (в 66 раз), Вьетнам (в 32 раза), Сербию (в 4,8 раза), Турцию (в 2,5 раза) и Армению (в 2 раза).

В целом, согласно предварительным оценкам экспертов, в первом квартале 2026 года (без учета данных ЕАЭС за март) Россия экспортировала 43 тыс. тонн молочной продукции на $96 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поставок вырос на 3% в натуральном выражении и на 13% — в стоимостном.

В пятерку основных видов экспортируемой продукции входят сыры и творог ($29 млн), кисломолочные продукты ($25 млн), молоко и сливки ($19 млн), молочная сыворотка и прочие молочные продукты ($11 млн), мороженое ($9 млн).

Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше