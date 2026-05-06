Дороги по Ново-Садовой и Полевой откроют в Самаре в мае 2026

Параллельно с восстановлением дорог городские власти планируют провести и благоустройство прилегающих территорий.

Источник: РИА "Новости"

Власти Самары планируют уже в мае 2026 года открыть движение по улицам Ново-Садовая и Полевая на участке, где последние несколько лет шло строительство станции метро «Театральная». Ожидается, что уже через несколько недель это заметно разгрузит центр города и вернет привычные маршруты.

Глава областного минстроя Александр Фомин в эфире радиостанции «Комсомольская правда — Самара» объявил о сроках открытия центральных магистралей. По словам министра, в мае автомобилисты получат долгожданный проезд по улицам Ново-Садовой и Полевой. Участок возле Арбитражного суда планируют открыть в сентябре 2026 года, а дороги в районе Красноармейской — к концу этого года или в первом квартале 2027-го. При этом чиновник подчеркнул, что восстановление движения будет проходить поэтапно по мере завершения основных строительных работ на поверхности.

Трамваи на Галактионовской начнут курсировать полноценно только после окончательного завершения строительства самой станции и комплексного благоустройства прилегающих территорий. При этом приоритетом властей остается скорейшее восстановление автомобильного движения.

Параллельно с восстановлением дорог городские власти планируют провести и благоустройство прилегающих территорий. Только после завершения этих работ по всему периметру строительства будет полностью восстановлено привычное движение и возвращены все маршруты общественного транспорта.

