Дороги по Ново-Садовой и Полевой откроют в Самаре в мае 2026

Глава областного минстроя Александр Фомин в эфире радиостанции «Комсомольская правда — Самара» объявил о сроках открытия центральных магистралей. По словам министра, в мае автомобилисты получат долгожданный проезд по улицам Ново-Садовой и Полевой. Участок возле Арбитражного суда планируют открыть в сентябре 2026 года, а дороги в районе Красноармейской — к концу этого года или в первом квартале 2027-го. При этом чиновник подчеркнул, что восстановление движения будет проходить поэтапно по мере завершения основных строительных работ на поверхности.