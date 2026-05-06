Securika Moscow 2026: «Норникель» представил свои предложения по обеспечению безопасности объектов в Арктике

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Москве в МВЦ «Крокус Экспо» состоялась 31-я Международная выставка- конференция Securika Moscow 2026. Свои технические решения представили 306 компаний из 7 стран мира. С докладами в рамках деловой программы на 30 мероприятиях выступили более 165 спикеров. Одна из ключевых тем конференции — безопасность объектов и инфраструктуры, расположенных в высоких широтах Арктики.
На сессии «Комплексные системы обеспечения безопасности КИИ на примере арктических объектов» с докладом «Техническое задание на безопасность: взгляд заказчика» выступила начальник Управления экспертизы проектов безопасности «Норникеля» Ксения Купцова.
По ее словам, климатические и географические особенности Крайнего Севера являются базовым фактором любого капитального проекта — производственного, социального либо инфраструктурного. При этом приходится решать уникальные инженерные задачи, работая при крайне низких температурах, ветровых нагрузках и нестабильной связи.
Это обусловливает особое отношение предприятия-заказчика к техническому заданию на каждой фазе жизненного цикла проекта.
«Защищенность объектов — это цель, задача и ценность. При этом количество угроз ей растет, а бюджеты на их нейтрализацию — нет. Выход есть — максимальная конкретизация требований заказчика и на этапе проектирования, и на этапе закупочных процедур, и на стадии строительно-монтажных работ. Следуя этому алгоритму, можно контролировать обеспеченность, прозрачность и ход реализации инвестиционного проекта как в сфере безопасности, так и по иным направлениям деятельности компании», — сказала Купцова.
Техзадание в условиях Арктики не декларация, но детальная инструкция, включающая цели, требования и условия выполнения проекта. Его детализированность прямо влияет не только на качество и сроки, но и бюджет проекта.
В ходе сессии «Тренды развития рынка больших данных» представители «Норникеля» совместно с экспертами Центра искусственного интеллекта Сколковского института науки и технологий (Сколтех) обсудили перспективы использования Big Data в условиях активной цифровой трансформации бизнес-процессов, связанных с этим изменений регуляторных требований, а также широкого внедрения технологий искусственного интеллекта.
Участники сошлись во мнении, что ценность данных определяется сегодня не собственно объемами накопленной информации, а возможностью ее оперативного использования и применения. Прежде всего — как источника и основы технологий проактивного выявления угроз и подготовки последующих управленческие решений.
Руководитель по направлению проектов стратегии безопасности Антон Коченов представил кейс цифровизации функций безопасности, где данные из различных систем — от видеонаблюдения до закупок — интегрированы в единую цифровую экосистему анализа рисков и оперативного реагирования на них.
«Мы руководствуемся принципом “Данные для нас — это безопасность для всех”. В условиях распределенной и высокорисковой производственной среды, сложноподчиненной вертикали бизнес-процессов ключевым условием успеха становится не просто наличие данных, а их правильная организация, защита и использование в единой стратегии цифрового развития», — отметил он.