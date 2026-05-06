Власти сказали, где еще построят жилье в Минске

Власти назвали адреса новых домов в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Мингорисполком сказал, где еще построят жилье в Минске, пишет БелТа.

Так, власти сообщили, что в 2026 году к вводу в Минске запланировано около 480 тысяч квадратных метров жилья. Сейчас возведение жилья в столице ведется, в основном, на реконструируемых территориях. Речь идет о сносе частного сектора, производственных площадок, а также морально устаревших двухэтажных домов.

— Таких площадок с каждым годом становится все меньше, — отметила председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева.

Чиновница подчеркнула, что жилищное строительство внутри кольцевой дороги будет сокращаться. А основные работы будут продолжаться на крупной площадке — в жилищном комплексе «Северный берег».

Перспективной площадкой для дальнейшего строительства считают микрорайон «Зеленый Бор», где до 2040 года хотят построить более 4 миллионов квадратных метров жилья. А вот проектирование многоквартирных жилых домов в Минске осуществляется только в энергоэффективном исполнении.

В 2026 году в Минске запланирован к вводу в эксплуатацию многоквартирный жилой дом, в котором для отопления и горячего водоснабжения будет использоваться электрическая энергия. Он разместится в границах улиц Подлесной, Парниковой и Дачного проезда.

— Такое жилье строится точечно — там, где отсутствуют магистральные теплотрассы, чтобы обеспечить экономический эффект, — подчеркнула Гонтарева.

