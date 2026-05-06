Конец эры «теневых» такси: в Казахстане начали массовую «чистку» перевозчиков

Нововведения направлены на повышение безопасности пассажиров и прозрачности рынка, сообщает El.kz.
Соответствующие поправки внесло Министерство национальной экономики РК. Теперь перед началом работы перевозчики должны направлять уведомление в местные исполнительные органы с расширенными данными.
Что изменилось.
Обновлённая форма уведомления теперь включает информацию о каждом автомобиле, используемом для перевозок. В документе необходимо указать марку машины, государственный номер и год выпуска.
Также предусмотрена возможность оперативного внесения изменений. Это касается случаев, когда автопарк обновляется — например, при замене или добавлении новых автомобилей.
Ранее действующий порядок не требовал привязки перевозчика к конкретному транспортному средству. Это создавало сложности при установлении ответственности, если в результате дорожно-транспортного происшествия был причинён ущерб пассажирам или третьим лицам.
Теперь наличие точных данных позволит быстрее определить перевозчика, отвечающего за конкретную поездку.
Как это повлияет на рынок.
Ожидается, что новые требования помогут сократить долю нелегальных перевозчиков и усилят контроль за безопасностью услуг такси. Кроме того, упростится процесс проверки и идентификации участников рынка со стороны государственных органов.
Изменения закреплены приказом «О внесении изменений в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 6 января 2015 года № 4». Новые правила делают рынок такси более прозрачным и управляемым, а поездки — потенциально безопаснее для пассажиров.
