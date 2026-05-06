Льготники Красноярского края смогут приобретать билеты за полцены в пригородные поезда КрасЖД

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 1 мая снизилась стоимость проезда в пригородных электропоездах Красноярской железной дороги для пассажиров, имеющих льготы Красноярского края.

Источник: НИА Красноярск

К льготным категориям относятся пенсионеры, ветераны труда Красноярского края и многодетные семьи. Кроме того, предусмотрена скидка для жителей края, достигших возраста 60 и 55 лет (мужчины и женщины соответственно) и имеющих трудовой стаж не менее 15 лет. Необходимо предъявить два документа — удостоверяющий личность и подтверждающий право на льготу.

В соответствии с региональным законодательством, сниженные тарифы для краевых льготников будут действовать до 30 сентября.

Узнать о льготах на проезд в городском и пригородном пассажирском железнодорожном транспорте Красноярского края можно на сайте компании «Краспригород».