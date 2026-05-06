На 13 млн тенге оштрафовали автобусные парки в Алматы

Как сообщили в пресс-службе акимата Алматы, на нескольких автотранспортных предприятиях города прошли внеплановые проверки департаментом экологии. В автобусных парках ТОО «NEO City TRANS» и ТОО «TALAP T» по итогам замеров выявлены превышения нормативов выбросов у части транспортных средств.
По выявленным нарушениям составлены административные протоколы по статьям 333 и 334 КоАП РК, наложены штрафы на общую сумму 13,3 млн тенге, а также выданы предписания об устранении нарушений.
Также ТОО «Eco Almaty», которое занимается мониторингом выбросов автотранспорта, в автопарке № 3 проверило 249 автобусов. Специалисты выявили, что у 50 из них отсутствуют катализаторы, которые являются важным элементом системы очистки выхлопных газов.