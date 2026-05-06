На 13 млн тенге оштрафовали автобусные парки в Алматы

Как сообщили в пресс-службе акимата Алматы, на нескольких автотранспортных предприятиях города прошли внеплановые проверки департаментом экологии. В автобусных парках ТОО «NEO City TRANS» и ТОО «TALAP T» по итогам замеров выявлены превышения нормативов выбросов у части транспортных средств.