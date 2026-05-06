Когда в Крыму упадут цены на клубнику и каким будет урожай

По словам Кратюка, сейчас уже идет активная фаза уборки клубники в крымских хозяйствах, больших и малых.
Опять «законодателями мод» традиционно, уже несколько лет, становится Бахчисарайский район. Но есть клубника и в Кировском, и в Советском, и в Джанкойском районах.
По его мнению, в нынешнем году урожай клубники обещает быть не меньше прошлогоднего, а то и больше.
«Я думаю, что 1000 тонн, уборку которых мы в прошлом году зафиксировали, мы перевалим… Сейчас это уже не какая-то недостижимая величина… Объем (посадок) увеличен в этом году», — сказал Кратюк.
По его словам, цена на клубнику обещает серьезно упасть ближе к концу мая.
«Я думаю… резко упадет ближе к концу мая, когда она действительно будет идти валово, когда массовый сбор посадок войдет в свой пик. Мы же хотим раннюю продать, как можно раньше. А когда она начнет пиково плодоносить, то нужно будет ее быстро сбывать. Поэтому цена будет совершенно другая», — объяснил Кратюк.
Он подчеркнул, что крымская клубника абсолютна безопасна в том числе для детей, поскольку местные ягодники ничем вредным ее не опрыскивают для урожайности.
Я вообще не знаю хозяйства, которое бы у нас сильно «баловалось» препаратами. Потому что это кардинально влияет на вкус. И растение кстати, тоже стрессует, если его обрабатывать. Ну и контролирующие органы — Россельхознадзор, Роспотребнадзор, ветеринарная служба — работают сейчас в совершенно другом формате. Так что здесь можно не переживать.