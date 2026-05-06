Производство мяса и молока в Челябинской области выросло на 13%

Челябинская область наращивает производство молока и мяса. За январь — март 2026 года сельхозорганизации региона увеличили надои на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем произведенного молока достиг 38,1 тысячи тонн. Удой на одну корову за три месяца вырос на 17,1% — до 2015 килограммов. Также в первом квартале выросло производство мяса скота и птицы на убой: в сельхозорганизациях рост составил 13,3%, объем — 92,8 тысячи тонн. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Челябинской области.