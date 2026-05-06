В Башкирии отремонтируют дорогу Сибай — Акъяр

В Баймакском районе начался ремонт дороги Сибай — Акъяр, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства РБ.

Ремонтные работы ведут на дорожном участке около деревни Сосновка протяженностью 14 километров. Рабочие усиливают дорожное основание с помощью технологии ресайклинга. Они также обновят асфальтобетонное покрытие, укрепят обочины и нанесут дорожную разметку.

«Дорога Сибай — Акъяр связывает Баймакский и Хайбуллинский районы. Жители многих небольших деревень могут добраться по ней до крупных городов и сел. Благодаря ремонту проезд по этой дороге станет намного безопаснее и комфортнее», — отметила министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова.

Все работы на этом участке дороги Сибай — Акъяр планируется завершить до конца 2026 года.

Как ранее сообщал Башинформ, в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» планируется отремонтировать в республике около 200 км дорог и 15 мостов.