«Быстрые деньги» на авариях: Мошенники получили 1,4 млрд рублей страховых выплат за три месяца

Между тем Госдума не поддержала законопроект о введении в России ответственности за автоподставы, следует из базы нижней палаты парламента. Ожидалось, что такие действия будут квалифицироваться как самостоятельные преступления. Документ предполагал ответственность до четырёх лет лишения свободы или семи, если правонарушение совершено группой лиц или повлекло тяжкий вред здоровью.