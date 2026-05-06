Казахстан укрепляет статус авиационного центра Азии

Казахстан все увереннее заявляет о себе на мировой авиационной карте.

Источник: DKNews.kz

На встрече с представителями дипломатического корпуса в Астане вице-министр транспорта Талгат Ластаев рассказал о том, как развивается гражданская авиация страны, почему Казахстан хочет войти в Совет ИКАО и что это даст не только региону, но и самим пассажирам, передает DKNews.kz.

Встреча прошла в Министерстве иностранных дел. Помимо представителей транспортного блока, в ней приняли участие глава Комитета гражданской авиации Салтанат Томпиева, руководитель Авиационной администрации Казахстана Майкл Даниел и представители МИД.

Но главное внимание было приковано не только к цифрам и статистике. Казахстан фактически делает заявку на более заметную роль в глобальной авиационной системе.

Что такое ИКАО и почему туда стремится Казахстан.

ИКАО — это Международная организация гражданской авиации при ООН. Именно она определяет мировые правила авиации: от стандартов безопасности полетов до требований к аэропортам и авиакомпаниям.

По сути, если сравнивать с футболом, ИКАО — это ФИФА мировой авиации. А Совет ИКАО — главный орган, где принимаются ключевые решения.

Сегодня в Совете состоят 36 государств, однако после вступления в силу поправок их число может увеличиться до 40. Казахстан активно поддерживает эти изменения и уже одним из первых ратифицировал соответствующие протоколы к Чикагской конвенции.

По словам Талгата Ластаева, речь идет не только о статусе, но и о принципе справедливого географического представительства.

«Страны Центральной Азии должны быть более активно представлены в процессе принятия решений на глобальном авиационном уровне», — подчеркнул вице-министр.

Для Казахстана это еще и вопрос стратегического влияния. Страна находится между Европой и Азией и давно делает ставку на развитие транзитного потенциала.

Казахстан превращается в авиационный хаб.

Последние годы авиационная отрасль страны показывает устойчивый рост. Только по итогам 2025 года казахстанские аэропорты обслужили 31,8 миллиона пассажиров. Авиакомпании перевезли 15,4 миллиона человек, а объем обработанных грузов превысил 173 тысячи тонн.

Для сравнения: еще несколько лет назад показатели были значительно ниже. Рост объясняется сразу несколькими факторами:

расширением международных маршрутов; модернизацией аэропортов; приходом новых авиакомпаний; развитием транзитных перевозок между Китаем, Европой и Ближним Востоком.

Сегодня Казахстан постепенно закрепляется как ключевой авиационный мост между Востоком и Западом.

Особенно важным считается развитие авиационных узлов в Астане и Алматы. На фоне перегруженности некоторых международных маршрутов регион Центральной Азии становится все более привлекательным для транзитных перевозок.

Безопасность выше мировых показателей.

Отдельный акцент на встрече сделали на вопросах безопасности. В авиации это главный показатель доверия.

Сейчас уровень соответствия Казахстана стандартам ИКАО по авиационной безопасности аэропортов составляет 95,7 процента. По безопасности полетов — 82 процента. Оба показателя выше среднемировых.

Эксперты отмечают, что такие результаты особенно важны на фоне растущего пассажиропотока. Чем активнее развивается авиация, тем выше требования к инфраструктуре, подготовке персонала и контролю безопасности.

Фактически Казахстан сейчас проходит этап, через который ранее проходили крупные авиационные центры Персидского залива — ставка на инфраструктуру, международное сотрудничество и превращение страны в транзитный узел.

Почему это важно для обычных пассажиров.

За дипломатическими формулировками скрываются вполне практичные вещи.

Если Казахстан усилит позиции в ИКАО и продолжит модернизацию авиации, это может привести к:

появлению новых международных рейсов; расширению географии полетов; усилению конкуренции между авиакомпаниями; улучшению сервиса; повышению стандартов безопасности.

Кроме того, развитие авиации напрямую влияет на туризм, бизнес и инвестиции. Чем удобнее и безопаснее авиасообщение, тем активнее развивается экономика.

Судя по заявлениям властей, Казахстан намерен не просто участвовать в мировой авиационной системе, а стать одним из заметных игроков региона. И сейчас страна делает, пожалуй, одну из самых серьезных заявок на это за последние годы.

Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
