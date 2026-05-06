Казахстан укрепляет статус авиационного центра Азии

На встрече с представителями дипломатического корпуса в Астане вице-министр транспорта Талгат Ластаев рассказал о том, как развивается гражданская авиация страны, почему Казахстан хочет войти в Совет ИКАО и что это даст не только региону, но и самим пассажирам, передает DKNews.kz.
Встреча прошла в Министерстве иностранных дел. Помимо представителей транспортного блока, в ней приняли участие глава Комитета гражданской авиации Салтанат Томпиева, руководитель Авиационной администрации Казахстана Майкл Даниел и представители МИД.
Но главное внимание было приковано не только к цифрам и статистике. Казахстан фактически делает заявку на более заметную роль в глобальной авиационной системе.
Что такое ИКАО и почему туда стремится Казахстан.
ИКАО — это Международная организация гражданской авиации при ООН. Именно она определяет мировые правила авиации: от стандартов безопасности полетов до требований к аэропортам и авиакомпаниям.
По сути, если сравнивать с футболом, ИКАО — это ФИФА мировой авиации. А Совет ИКАО — главный орган, где принимаются ключевые решения.
Сегодня в Совете состоят 36 государств, однако после вступления в силу поправок их число может увеличиться до 40. Казахстан активно поддерживает эти изменения и уже одним из первых ратифицировал соответствующие протоколы к Чикагской конвенции.
По словам Талгата Ластаева, речь идет не только о статусе, но и о принципе справедливого географического представительства.
«Страны Центральной Азии должны быть более активно представлены в процессе принятия решений на глобальном авиационном уровне», — подчеркнул вице-министр.
Для Казахстана это еще и вопрос стратегического влияния. Страна находится между Европой и Азией и давно делает ставку на развитие транзитного потенциала.
Казахстан превращается в авиационный хаб.
Последние годы авиационная отрасль страны показывает устойчивый рост. Только по итогам 2025 года казахстанские аэропорты обслужили 31,8 миллиона пассажиров. Авиакомпании перевезли 15,4 миллиона человек, а объем обработанных грузов превысил 173 тысячи тонн.
Для сравнения: еще несколько лет назад показатели были значительно ниже. Рост объясняется сразу несколькими факторами:
расширением международных маршрутов; модернизацией аэропортов; приходом новых авиакомпаний; развитием транзитных перевозок между Китаем, Европой и Ближним Востоком.
Сегодня Казахстан постепенно закрепляется как ключевой авиационный мост между Востоком и Западом.
Особенно важным считается развитие авиационных узлов в Астане и Алматы. На фоне перегруженности некоторых международных маршрутов регион Центральной Азии становится все более привлекательным для транзитных перевозок.
Безопасность выше мировых показателей.
Отдельный акцент на встрече сделали на вопросах безопасности. В авиации это главный показатель доверия.
Сейчас уровень соответствия Казахстана стандартам ИКАО по авиационной безопасности аэропортов составляет 95,7 процента. По безопасности полетов — 82 процента. Оба показателя выше среднемировых.
Эксперты отмечают, что такие результаты особенно важны на фоне растущего пассажиропотока. Чем активнее развивается авиация, тем выше требования к инфраструктуре, подготовке персонала и контролю безопасности.
Фактически Казахстан сейчас проходит этап, через который ранее проходили крупные авиационные центры Персидского залива — ставка на инфраструктуру, международное сотрудничество и превращение страны в транзитный узел.
Почему это важно для обычных пассажиров.
За дипломатическими формулировками скрываются вполне практичные вещи.
Если Казахстан усилит позиции в ИКАО и продолжит модернизацию авиации, это может привести к:
появлению новых международных рейсов; расширению географии полетов; усилению конкуренции между авиакомпаниями; улучшению сервиса; повышению стандартов безопасности.
Кроме того, развитие авиации напрямую влияет на туризм, бизнес и инвестиции. Чем удобнее и безопаснее авиасообщение, тем активнее развивается экономика.
Судя по заявлениям властей, Казахстан намерен не просто участвовать в мировой авиационной системе, а стать одним из заметных игроков региона. И сейчас страна делает, пожалуй, одну из самых серьезных заявок на это за последние годы.